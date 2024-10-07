Частое мочеиспускание оказалось симптомом опасных болезней

У здорового взрослого человека нормальным считается появление позыва к мочеиспусканию раз в три-четыре часа, если же частота походов в туалет увеличивается, это может указывать на опасные заболевания, включая рак простаты, предупредил кандидат медицинских наук, уролог, онколог, руководитель Центра урологии клиники «Медассист» Александр Панферов. О них врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Панферова, если человек буквально становится заложником туалета, ему необходимо как можно скорее обратиться к урологу, так как частое мочеиспускание может быть симптомом сахарного диабета, инфекций или туберкулеза мочевой системы. Также это состояние может указывать на венерические заболевания, опухоль, мочекаменную болезнь и неврологические расстройства. Врач обратил внимание, что перечисленные заболевания развиваются как у мужчин, так и у женщин.

«У мужчин частое мочеиспускание сигнализирует об аденоме или раке предстательной железы, простатите, воспалении семенного бугорка. У женщин — об опухолях и воспалении матки и придатков или влагалища, нарушениях в работе гормональной системы, воспалении желез преддверья влагалища, мочеиспускательного канала и половых губ», — Александр Панферов онколог, уролог.

Панферов предостерег от самолечения учащенного мочеиспускания, так как установить, что его спровоцировало, и определить тяжесть заболевания может только специалист.

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