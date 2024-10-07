В Африке выявили более 35 тыс. случаев с подозрением на mpox

Более 35 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (новое наименование оспы обезьян) и почти тысячу летальных исходов, причиной которых могла послужить эта болезнь, выявили в Африке с 1 января по 29 сентября 2024 года. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Из Африки с начала года поступили сообщения о 35 525 случаях с подозрением на mpox, включая 996 летальных исходов, говорится в информационном бюллетене ВОЗ. За неделю с 23 по 29 сентября число заражений выросло на 4 098, а число смертей - на 156.

С начала года особенно много заболевших и умерших с подозрением на mpox врачи выявили в Демократической Республике Конго (ДРК) - 30 766 и 990 соответственно. На второй строчке Бурунди, где оспу обезьян с начала года заподозрили у 1 368 человек. Случаев смерти в этой стране не зафиксировано.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС ввиду вспышки болезни в Африке.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.