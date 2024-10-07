Врач назвала анализы и процедуры, помогающие выявить опухоли в кишечнике

Для выяснения состояния кишечника необходимо сдать копрограмму и анализы крови — общий (ОАК) и на антитела к трансглютаминазе, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Врач напомнила, что необходимо также сделать колоноскопию.

Копрограмма дает информацию о наличии инфекций, нарушениях микрофлоры и функционировании пищеварительной системы, кровотечениях. ОАК — при наличии инфекций или воспалительных процессов количество лейкоцитов, а также уровень С-реактивного белка, могут быть повышены. ОАК поможет выявить анемию на фоне ряда заболеваний кишечника, в т. ч. язвенного колита, — подчеркнула Сухорукова.

Медик напомнила: анализ крови на антитела к трансглютаминазе необходим для выявления целиакии — патологического состояния кишечника, при котором вырабатываются антитела против трансглютаминазы, что приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника и нарушению пищеварения. Правильность результата анализа зависит от того, насколько точно пациент следовал диете без глютена перед сдачей анализа, добавила Сухорукова.

Колоноскопия позволяет оценить состояние толстой кишки и прямой кишки. Врач использует гибкую трубку с камерой, показывающей внутренние стенки кишки. Процедура выявляет полипы, опухоли, воспаления или другие изменения в стенках кишки. В ходе процедуры врач также может взять образцы тканей, чтобы отправить их на анализ и диагностику, — подытожила Сухорукова.

Гастроэнтеролог Татьяна Жаровская ранее рассказала, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо есть больше растительной пищи. По ее словам, человек в день должен употреблять не менее 400 г свежих овощей и зелени, а также около 150–200 г ягод и фруктов.