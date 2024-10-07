В России стартовал массовый скрининг на опасное заболевание

С 1 сентября в диспансеризацию граждан старше 25 лет включен тест на антитела к хроническому вирусному гепатиту С (ХВГС) - в рамках общего клинического анализа крови. Его будут проводить раз в 10 лет. Кроме того, с сентября начал действовать и Национальный регистр пациентов с гепатитом С. И впервые до конца года лечение современными препаратами, способными полностью подавить вирус, получат 100 тысяч больных. Эти шаги означают самые серьезные планы минздрава - добиться победы над гепатитами В и С, которые без лечения могут привести к циррозу и раку печени.

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В следующем году в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" стартует федеральная программа по борьбе с хроническими гепатитами, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Но на самом деле старт этой работе был дан еще три года назад, когда начала действовать национальная программа по борьбе с гепатитом С. Задача более чем актуальна: до сих пор Россия входит в десятку стран, где вирусные гепатиты В и С широко распространены. Официально диагноз "ХВГС" имеют 600-700 тысяч человек, но на самом деле их может быть в 4-5 раз больше - такие данные приводил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. В Роспотребнадзоре говорят, что всего в стране около миллиона человек с вирусными гепатитами С и В.

За последние годы ситуация стала меняться к лучшему, отметил авторитетный медицинский журнал The Lancet. В опубликованном недавно обзоре наша страна названа в числе тех, где уже видны значимые успехи в борьбе с вирусными гепатитами. Более того, на государственном уровне поставлена задача полностью их победить.

Главное, что для этого есть все возможности: созданные в последние годы инновационные лекарства способны полностью подавить вирус в организме - и человек выздоравливает. По данным минздрава, в 2023 году такую терапию получили 34 тысячи человек, в этом году поставлена задача утроить количество пациентов, а к 2030 году излечиться должны в 10 раз больше - около 334 тысяч человек.

Но чтобы больной получил лечение, диагноз должен быть поставлен вовремя. Вот почему так важно обследоваться, ведь речь идет о смертельно опасных инфекциях, которые длительное время протекают скрытно, никак не проявляя себя. К 2030 году, сообщил глава минздрава, скрининг охватит 67,6 млн человек, то есть почти половину россиян.

"Распространенность гепатитов в России все еще остается высокой - 1,1-2,9 процента. Важен не только скрининг пациентов, чтобы выявить инфицированных, но и проведение дообследования пациентов, уже имеющих диагноз, чтобы подготовить их к терапии и назначить лечение", - пояснил главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

В течение трех лет, прошедших с Послания президента России Федеральному Собранию, в котором была поставлена задача борьбы с гепатитом С, усилия системы здравоохранения в основном были сконцентрированы на расширении лекарственного обеспечения. Удалось достичь многого: приняты новые клинические рекомендации, ориентированные на современные схемы лечения, существенно расширены группы пациентов, которые могут рассчитывать на получение терапии, изменено нормативное регулирование. С 2023 года лечение гепатита С вошло в базовую программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, а с этого года регионы обязали расширять круг пациентов, получающих современную терапию. Например, теперь возможно проходить лечение в условиях дневного стационара, благодаря чему пациенты получают лекарства бесплатно. В результате за последние годы охват терапией гепатита С вырос более чем в четыре раза. С прошлого года лечением обеспечивают всех без исключения пациентов до 18 лет, препараты для них закупает Фонд "Круг добра".

Но нельзя забывать, что лекарственное обеспечение хоть и важная, но всего лишь часть борьбы с этими коварными инфекциями.

За три года приняты новые клинические рекомендации, расширены группы пациентов, которые получают эффективное лечение

Избавиться от любого инфекционного заболевания в масштабах страны (или, как говорят специалисты, добиться его "элиминации") можно, только если вылечить всех инфицированных, полностью прервав цепочки передачи вируса. В случае с гепатитами это касается и тех, кому диагноз еще не поставлен. Человек может выглядеть и чувствовать себя здоровым, но при этом уже являться источником заражения для других.

По данным ВОЗ, сейчас гепатит выявлен лишь у трети инфицированных, а вылечен в лучшем случае у каждого третьего пациента с подтвержденным диагнозом. При этом "Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем" предусматривает, что к 2030 году гепатиты должны быть выявлены у 90 процентов инфицированных, а у 80 из них - вылечены. Поэтому внедрение массового скрининга было необходимо.

До сих пор скрининг на гепатиты проводился выборочно. В обязательном порядке тестирование проходили лишь некоторые группы населения. Например, эти анализы обязательны перед госпитализацией, при подготовке пациентов к плановым операциям, обязательно тестируют беременных женщин. Включены такие тесты в программы профилактических осмотров некоторых профессий, когда работа сопряжена с повышенным риском заражения. Кроме того, для привлечения внимания людей к проблеме в стране регулярно проводятся акции с возможностью бесплатного скрининга. Ежегодно в конце июля любой россиянин может бесплатно проверить себя на гепатиты В и С благодаря акции, которую уже несколько лет проводят Роспотребнадзор и ЦНИИ эпидемиологии.

Благодаря включению скрининга в ОМС со следующего года к борьбе с вирусными гепатитами активно подключатся врачи первичного звена, в первую очередь - терапевты. Очевидно, они теперь будут куда чаще сталкиваться с пациентами с подозрением на гепатит. Теперь в задачу терапевта входит не только направить их на исследования для подтверждения диагноза, но и провести консультацию, рассказать о перспективах лечения и его алгоритмах. Крайне важно обеспечить "бесшовную" маршрутизацию, чтобы не потерять ни одного из тех, у кого будут выявлены маркеры хронических гепатитов. Такие риски на самом деле велики, поскольку заболевание развивается медленно и длительное время протекает скрыто, без неприятных симптомов. Поэтому инфицированные могут выпасть из поля зрения врачей - перестать регулярно приходить на прием, обследоваться или переехать в другой регион.

Эту проблему помогает решить Федеральный регистр больных с гепатитами - единая на всю страну информационная база даст возможность отслеживать данные по каждому пациенту и не потерять его из виду.

Но диспансеризация - это первый этап, в рамках которого будут выявляться лишь антитела к вирусу гепатита С. Это еще не окончательный диагноз, поскольку положительный результат может быть как у больных хроническим вирусным гепатитом С, так и у людей, перенесших заболевание в острой форме, а также у тех, кто вылечился. Чтобы поставить окончательный диагноз, необходимо выявить РНК или ядерный антиген вируса. Эти анализы в рамках диспансеризации не предусмотрены. Чтобы их сделать, нужно будет опять посетить врача и сдать кровь. Важная задача врачей первичного звена - не упустить таких пациентов, завершить диагностику.

Теперь в задачу терапевта входит не только направить на дополнительные исследования, но и рассказать о перспективах лечения

"Нам нужно провести своеобразный "ребрендинг" гепатита С, ликвидировать стигму, закрепившуюся за ним в массовом сознании. К сожалению, больные хроническими вирусными гепатитами есть в самых разных группах населения. Именно поэтому нужно объяснять, почему так важен скрининг в рамках диспансеризации, почему он должен быть всеобщим, без привязки к мифическим "группам риска", - отметил Никита Коваленко.

"Перед государством, бизнесом и обществом стоит задача упростить процедуру получения антивирусных лекарств и сделать лечение пациентов с гепатитом С доступным вне зависимости от степени выраженности заболевания. Децентрализация оказания медицинской помощи позволит пациенту получать препараты в ближайшей клинике, без стационара и затрат времени на дорогу. Кроме того, снижение цен на такие препараты в существенной степени увеличит охват терапией всех, кому это необходимо прямо сейчас", - считает зампредседателя Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов.

"Задача информационной кампании состоит не только в том, чтобы больные гепатитом С перестали стесняться и скрывать заболевание, а обращались к врачам, но и в усилении профилактики, - отмечает председатель правления общественной организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко. - Особенно важно это для формирования бережного отношения к здоровью у молодежи. Она еще не имеет такой привычки, порой беспечно или невнимательно относится к своему здоровью и допускает рискованное поведение. Поэтому мы считаем, что важно включить скрининг на гепатиты в программы диспансеризации детей и подростков".

При этом в борьбе с вирусными гепатитами могут возникнуть и новые вызовы, к которым надо быть готовыми. Эпидемиологи и инфекционисты поясняют: вакцинация против гепатита В и противовирусное лечение гепатитов В, С и D приводят к мутациям вирусов, которые, в свою очередь, могут сформировать лекарственную устойчивость, поэтому важно отслеживать эволюцию вирусов. Это направление также активно развивается: с 2023 года на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов (VGARus) проводится геномный мониторинг циркулирующих штаммов вирусов, вызывающих гепатиты.

Мнение

Никита Коваленко, председатель правления общественной организации "Вместе против гепатита":

- Точечного скрининга на вирусные гепатиты явно недостаточно. Кроме того, до сих пор эта работа не была системной: одни группы населения проходили скрининг слишком часто (а это дополнительные затраты бюджета здравоохранения), а другие выпадали из профилактической работы вообще.

Результаты опросов, которые мы периодически проводим, показывают, что подавляющее большинство больных вирусными гепатитами узнали о своем диагнозе случайно, как правило, при получении медицинской помощи, никак не связанной с вирусными гепатитами и заболеваниями печени вообще. Поэтому мы очень ждали приказа минздрава, включившего проведение теста на гепатиты в программу диспансеризации.