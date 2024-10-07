Артериальное давление влияет на качество слуха

Из-за нарушения слуха страдает качество жизни человека. Одной из причин потери слуха является артериальное давление. Какие еще вредные воздействия могут привести к ухудшению состояния слухового аппарата, рассказала челябинский врач.

«Большое значение для сохранения слуха имеет своевременное лечение острого отита, а если это уже хроническая форма, то важно обратиться к оториноларингологу для проведения хирургического лечения, которое полностью избавляет от этой патологии. В результате восстанавливается анатомия уха, улучшается слух и, следовательно, качество жизни», – рассказала «ФедералПресс» заведующая оториноларингологическим отделением Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.

Среди основных причин потери слуха также выделяют воздействие шума высокой интенсивности. Например, регулярное прослушивание музыки в наушниках может привести к снижению слуха.

Аденоиды без своевременного лечения также влияют на здоровье слухового аппарата.

Чтобы защитить слух, врачи рекомендуют использовать бируши, избегать длительного нахождения в шумных помещениях, минимизировать прослушивание музыки в наушниках, а также не затягивать с лечением ЛОР-заболеваний.

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