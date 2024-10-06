Рак груди по наследству: что делать, если болели родственники

Онколог и пластический хирург Владимир Ивашков поделился советами, что можно предпринять, чтобы обезопасить себя от рака молочных желез, передает издание «Горящая изба».

По его словам, в зоне риска находятся женщины-носительницы мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 – эти гены играют важную роль в уничтожении поврежденной ДНК. Иными словами, они помогают предотвратить рост раковых клеток. Если в этих генах есть мутации, организм не может вовремя зафиксировать и ликвидировать «сломанные клетки», то есть рак.

Ученые пришли к выводу, что у женщин с мутациями в BRCA1 риск заболеть раком груди составляет 72%, а в BRCA2 – 69%. К сожалению, мутации в этих генах передаются по наследству.

Стоит ли пройти генетическое тестирование

Это тестирование помогает выявить наличие мутаций, которые повышают риск онкологии. Его делают раз в жизни с помощью взятия крови из вены.

Эта процедура необязательна для всех женщин, но лучше ее пройти, если родственники первого порядка болели раком до 45 лет.

Женщинам, которые заболели раком молочной железы в молодом возрасте, обязательно следует пройти тестирование: это поможет решить, удалять ли яичники и вторую грудь.

Что делать, если вы оказались в зоне риска

Если тест показал, что вы являетесь носительницей мутаций BRCA1 или BRCA2, не стоит паниковать. Это не означает, что вы обязательно заболеете раком.

По словам хирурга Ивашкова, нужно придерживаться следующих правил.

Во-первых, регулярно проходите обследование, а именно маммографию и УЗИ.

Во-вторых, вам могут назначить гормональную терапию, поскольку эти средства снижают риски.

В-третьих, придерживайтесь здорового образа жизни. Необходимо отказаться от алкоголя и курения, меньше находиться на солнце и следить за весом.

И, в-четвертых, можно задуматься над операцией по удалению части железистой ткани. Ее также называют субтотальной резекцией молочной железы.