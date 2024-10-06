Что значит диагноз ВСД и как с ним справиться

Невролог Ирина Галеева рассказала, чем опасен диагноз ВСД и что делать, если вам его диагностировали, сообщает издание «Горящая изба».

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Аббревиатура ВСД означает «вегетососудистая дистония», но это заболевание часто также называют нейроциркулярной дистонией, соматоформной дисфункцией и вегетоневрозом. Все это означает, что пациент страдает от нарушения работы вегетативной нервной системы.

Симптомы ВСД

Среди наиболее частых симптомов встречаются:

Головокружение

Шум в ушах

Носовое кровотечение

Боли в сердце

Давление – высокое или низкое

Головные боли

Затрудненное дыхание

Тревожность

Нарушения сна

Ухудшение настроения

Чувство комка в горле

Нарушенная чувствительность

Повышенная потливость

Утомляемость и слабость

ВСД как диагноз

Интересно, что термин ВСД используется только в России и странах СНГ, но не на Западе. При этом при подозрении на ВСД не проводят оценку нервной системы. Для постановки диагноза применяют либо методы без доказанной эффективности, например, реоэнцефалографию, либо иные методы по типу УЗИ сосудов, по которым нельзя сделать вывод о состоянии нервной ткани.

Таким образом, врачи до сих пор спорят, существует ли диагноз ВСД на самом деле.

С какими заболеваниями путают ВСД

Учитывая тот факт, что ВСД имеет множество симптомов, его легко перепутать с другой болезнью. Например, это может быть мигрень, разные типы головной боли, кровоизлияния и даже опухоль головного мозга.

Если же ВСД ставят из-за жалоб пациента на утомляемость и слабость, под этим диагнозом может скрываться сахарный диабет, недостаток железа в организме, нарушенная работа щитовидной железы, тревожное расстройство или депрессия.

Получается, что пациент может получить неправильное лечение, и время для борьбы с реальным диагнозом будет упущено.

Что делать, если вам поставили диагноз ВСД

В первую очередь специалист советует обратиться к врачу, который придерживается доказательной медицины и не использует препараты с сомнительной эффективностью.

Перед тем, как выбирать специалиста, следует ознакомиться с его страничками в соцсетях, если такие имеются. Также можно поискать клиники, которые специализируются именно на доказательной медицине.

Кроме того, можно попробовать разобраться с вопросом самостоятельно. Такие авторы как Алексей Водовозов и Никита Жуков ведут блоги и проводят лекции, посвященные доказательной медицине и ее принципам.