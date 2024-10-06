Пожилых людей предупредили об опасности мифа о правильном питании

Тема питания в пожилом возрасте окружена множеством заблуждений и ошибочных суждений.

Об этом в интервью изданию HuffPost, выдержки из которого публикует Lenta.ru, заявила врач-терапевт, специалист по антивозрастной медицине Сюзанна Дж. Ферри.

В частности, она напомнила, что долгое время считалось, что с возрастом содержание белка в рационе должно постепенно снижаться.

«Однако на самом деле это не так, – подчеркнула медик. – Пожилым, наоборот, больше чем молодым нужна белковая пища, так как она помогает замедлить потерю мышечной массы».

По словам Ферри, согласно рекомендациям, суточная норма белка для пожилых составляет 50 граммов при потреблении 2 000 калорий

При этом, добавила она, для замедления старения после 50 лет важно не просто есть достаточно белка, но и правильно его выбирать.

«Так диета, состоящая в основном из мяса, яиц и творога может спровоцировать ускоренное старение клеток. Поэтому важно, чтобы ежедневный рацион пожилых включал не только животный белок, но и обилие растительного белка, который содержится в бобовых, орехах, грибах и семенах», – резюмировала специалист по антивозрастной медицине.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», семейный психолог Наталья Панфилова назвала симптомы ментального разрушения пожилых людей.