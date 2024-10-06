Употребление соды грозит проблемами с сердцем и разрывом желудка

Медики заявили о возможных неприятных последствиях приема пищевой соды внутрь, если следовать народным советам. Многим советовали нейтрализовать изжогу содой, однако мало кто задумывается о рисках.

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Использование соды вместо медикаментов может привести к желудочковой тахикардии, дефициту калия и натрия в крови, нарушить нормальную работу сердца. Нормальный pH крови поддерживается в очень узком диапазоне, сообщает «КП».

Применение щелочных растворов может нарушить этот баланс, вызывая опасные для жизни состояния. Вред наносится не только из-за приема соды, но и из-за отсутствия лечения.

Приступы изжоги – сигнал о необходимости медпомощи, поэтому лучше обратиться к врачу.

Напомним, что эксперты посоветовали не пить воду с лимоном натощак. В регионах появятся более 550 центров для раннего выявления рака.