Страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

Шесть из десяти россиян не опасаются перенести ни одно из этих заболеваний. 41% опрошенных граждан боятся заразиться коронавирусом: 8% — очень боятся, 33% — немного боятся. Доля тех, кто сильно опасается гриппа ниже (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). При этом ОРВИ боятся заразиться столько же россиян, сколько и ковидом (по 41%). Такие результаты исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (47% против 35% соответственно). Также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (5 и 10%). Боится инфекции каждый второй в возрасте более 45 лет. О страхе переболеть ОРВИ чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (43%).

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.