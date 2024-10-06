Названы симптомы и способы защиты от смертельного африканского вируса

В мире стремительно распространяется смертельный африканский вирус Марбург, летальность которого составила от 25 до 80%. Один из основных симптомов — повышенная температура тела, которая держится более двух недель. О других признаках заболевания и мерах защиты рассказала доктор медицинских наук Елена Малинникова.

«Поражается желудочно-кишечный тракт, развивается рвота, диарея», — перечислила Малинникова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, многие умирают еще на этапе этих симптомов. Однако если человек продолжает болеть, развивается геморрагический синдром, начинается некроз тканей.

В качестве профилактики врач порекомендовала строго следить за чистотой рук и пить только качественную воду при путешествии в другие страны, особенно африканские. Ни в коем случае нельзя подходить к больным людям. Следует держаться подальше от похоронных процессий — подхватить вирус можно даже от умершего человека.

В России врачи зарегистрировали два случая заражения вирусом Марбург, один человек не выжил. Вакцины пока нет.