Последствия большой разницы между верхним и нижним давлением

И. о. заведующего инфекционным отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-кардиолог, к. м. н. Егор Новиков рассказал о последствиях большой разницы между верхним и нижним давлением.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что нормальной считается разница 40—50 мм рт. ст. Такой разрыв называют пульсовым давлением.

Разница более 50 мм рт. ст. считается патологической, так как сосуды теряют эластичность, в том числе из-за возраста.

Люди с такой проблемой могут испытывать слабость и утомляемость, также возможны головокружения, головные боли. Кроме того, это может говорить об атеросклерозе.

Ранее врач-хирург ФНКЦ ФМБА России Сухроб Камолов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о последствиях микротравм пальцев рук.