Роспотребнадзор следит за стрептококковой инфекцией в Гонконге

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о распространении стрептококковой инфекции в Гонконге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее Центр защиты здоровья при Департаменте здравоохранения Гонконга сообщил, что более 90 человек в китайском специальном административном районе заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B (штамм ST283), 4 человека погибли.

"Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает автоматизированная информационная система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.