Симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев рук

Многие ощущали внезапное онемение пальцев рук, но не все задумываются, почему это происходит. Эндокринолог сети «Клиника Фомина» в городе Уфа Арина Разагатова рассказала «Вечерней Москве», когда такое состояние является нормой, а когда — патологией, а также назвала самые частые причины онемения пальцев рук.

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Основные причины онемения пальцев рук

Человек чувствует онемение пальцев рук, если происходит сдавливание или поражение нервов или сосудов, идущих к пальцам рук.

Нарушение кровотока

Когда человек «отлежал» руку, появляется онемение — снижение чувствительности, ползание мурашек, покалывание, болезненные и неприятные ощущения. Эта одна из физиологических причин онемения рук: когда кровоток по сосудам и прохождение нервных импульсов нарушен, конечности не получают «питания», от этого и появляются неприятные ощущения. Это считается нормой, потому что проходит самостоятельно через несколько минут после прекращения сдавливания.

Беременность

Это состояние, при котором увеличивается объем циркулирующей крови, из-за чего в ней относительно снижается гемоглобин. Часто беременность сопровождается отеками, что приводит к нарушению местного кровоснабжения, что, в свою очередь, приводит к онемению в пальцах.

А вот если пальцы немеют часто, без видимых причин, то стоит насторожиться. Вот несколько основных патологических процессов или заболеваний, которые чаще всего приводят к онемению рук и пальцев:

Поражение нервной системы

К этой группе относятся:

Сдавливание нервов и сосудов в шейном отделе позвоночника . Именно там из спинного мозга к кончикам пальцев начинают свой путь нервные стволы. При наличии какого-либо фактора, сдавливающего нервы развивается «корешковый синдром». Чаще всего это отростки позвоночника, например из-за снижения высоты межпозвоночного диска или сколиотических изменений или грыж в шейном отделе. Если есть опухоль в шее, она так же может сдавливать нервные пути.

. Именно там из спинного мозга к кончикам пальцев начинают свой путь нервные стволы. При наличии какого-либо фактора, сдавливающего нервы развивается «корешковый синдром». Чаще всего это отростки позвоночника, например из-за снижения высоты межпозвоночного диска или сколиотических изменений или грыж в шейном отделе. Если есть опухоль в шее, она так же может сдавливать нервные пути. Невриты — воспаление нерва чаще вследствие инфекции (самое частое — герпетическая инфекция).

— воспаление нерва чаще вследствие инфекции (самое частое — герпетическая инфекция). Травмы нервных стволов — это всем знакомая боль, неприятные ощущения, ползание мурашек после удара локтем. То же самое возможно при поражениях других нервов, вывихе плеча.

— это всем знакомая боль, неприятные ощущения, ползание мурашек после удара локтем. То же самое возможно при поражениях других нервов, вывихе плеча. Сахарный диабет — одна из основных причин нарушения проводимости по нерву. Постоянный высокий уровень глюкозы в крови вызывает «засахаривание» нервных окончаний, это называется диабетическая нейропатия. Некоторые болезни обмена веществ, в том числе подагра, также приводят к нейропатии.

— одна из основных причин нарушения проводимости по нерву. Постоянный высокий уровень глюкозы в крови вызывает «засахаривание» нервных окончаний, это называется диабетическая нейропатия. Некоторые болезни обмена веществ, в том числе подагра, также приводят к нейропатии. Еще одна причина поражения нервов — токсическое поражение в результате чрезмерного употребления алкоголя, некоторых лекарств, БАДов и отравления токсическими веществами.

в результате чрезмерного употребления алкоголя, некоторых лекарств, БАДов и отравления токсическими веществами. Не стоит забывать про вибрационную болезнь . Она постигает тех, чья работа связана с постоянной вибрацией (водители, рабочие тяжелой промышленности и так далее).

. Она постигает тех, чья работа связана с постоянной вибрацией (водители, рабочие тяжелой промышленности и так далее). Онемение и покалывание рук также возможно как вариант ауры при мигрени. Когда за некоторое время до приступа боли развивается онемение пальцев, переходящее на руку, шею и затем в головную боль.

Поражение сосудов

Другая большая группа причин онемения в руках — это поражение сосудов.

Чаще всего это просто сдавливание сосудов по тем же причинам, что описаны выше (травмы, новообразования);

по тем же причинам, что описаны выше (травмы, новообразования); Реже встречаются воспалительные заболевания – артериит, облитерирующий тромбангиит, что будет сопровождаться побледнением конечности, отсутствием пульса;

Атеросклероз сосудов — отложение бляшек из холестерина, в результате чего просвет сосуда уменьшается, кровь плохо поступает к пальцам.

Другие заболевания

психические расстройства (истерия, фобия, паническая атака);

анемия/недостаток железа (нехватка кислорода в тканях);

недостаток кальция;

недостаток витаминов группы В.

Стоит обратить внимание на резкое онемение в левой руке — это может быть симптомом инфаркта миокарда и требует срочной госпитализации.

Что делать

Если у вас отмечается постоянное чувство онемения пальцев рук, это повод обратиться к терапевту, чтобы доктор смог провести тщательный осмотр и определить причину патологии, отправить на необходимое исследование и консультацию узкого специалиста, если она требуется.

Виды лечения

Тактика лечения зависит от первоначальной причины онемения рук. Это может быть лекарственная терапия:

НПВС;

витамины группы В (цианокобаламин, тиамин, пиридоксин);

препараты, улучшающие кровоснабжение и нейромышечную передачу.

При сопутствующей патологии обязательно лечение основного заболевания, к примеру, прием статинов при атеросклерозе. При психических заболеваниях — седативные препараты, антидепрессанты, транквилизаторы.

При наличии туннельного синдрома (защемление нерва внутри канала) возможно проведение блокады нерва (процедура, при которой вводят обезболивающий препарат в область нерва для «отключения» болевых сигналов, идущих от него в головной мозг).

Так же эффективна может быть физиотерапия или хирургическое лечение — удаление грыжи позвоночника, опухоли, гематомы и так далее. При поражении связок может понадобиться рассечение волокон сухожилий.