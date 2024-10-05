Борьба с раком: в России откроют более 550 новых онкологических центров

К концу 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в российских регионах появится свыше 550 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их главная задача — сокращение времени между выявлением рака и началом лечения, а также стандартизация онкологической помощи по всей стране. Ежегодно порядка 600 тысяч россиян сталкиваются с этим диагнозом, и количество выявляемых случаев продолжает расти. В 2023 году было зафиксировано увеличение частоты обнаружения заболеваний на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако на ранних стадиях рак поддается лечению в 90% случаев.

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Сегодня основной акцент в медицинском сообществе и министерствах направлен на улучшение доступности и качества медицинской помощи, своевременную диагностику, профилактику и реабилитацию пациентов. Еще десять лет назад пациенты сталкивались с трудностями при получении направления на обследования, вынуждены были ездить по разным медицинским учреждениям. Особенно сложной ситуация была в регионах. На данный момент процесс модернизации онкопомощи идет полным ходом как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание уделяется оснащению медицинских учреждений современным оборудованием и созданию условий для диагностики и лечения пациентов на местах. В 2023 году более 90 миллионов россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Почти 200 онкоцентров и отделений получили более 13 тысяч единиц нового оборудования.

Пациенты с онкологическими заболеваниями теперь имеют четко выстроенный маршрут для получения медицинской помощи. Это особенно важно для тех, кто только узнал о своем диагнозе и нуждается в оперативной помощи без лишней бумажной волокиты. Благодаря этим мерам, на ранних стадиях удается выявить злокачественные опухоли у 60% пациентов, что дает им шанс на успешное лечение. По словам заместителя директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Тиграна Геворкяна, за последние два года смертность от онкологических заболеваний достигла самого низкого уровня за последние 20 лет. Это стало возможным благодаря развитию медицинских технологий, таких как онкохирургия, радиотерапия и лекарственная терапия, а также благодаря совершенствованию принципов оказания онкологической помощи. Он также отметил, что сегодня у трех из пяти пациентов рак диагностируется на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на выздоровление.

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