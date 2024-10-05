Подтверждено заражение человека H5N1 на фоне вспышки у скота

Здравоохранительные органы Калифорнии подтвердили случаи гриппа H5N1 у человека, что вызвало у местных беспокойство, поскольку Министерство сельского хозяйства сообщило ранее о 255 инфицированных стадах в 14 штатах.

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В недавнем заявлении директор здравоохранения штата Томас Арагон успокоил общественность, подчеркивая, что риск остается низким для широкой публики. Он отметил:

«Постоянные медицинские проверки лиц, взаимодействующих с потенциально инфицированными животными, помогли нам быстро обнаружить и отреагировать на этот возможный случай у человека. К счастью, как мы видели в других штатах, у этого человека проявились легкие симптомы».

Чтобы защитить работников фермерского хозяйства, Калифорния в течение последних четырех месяцев распределила более 340 000 респираторов, 1,3 миллиона перчаток и другую защитную экипировку. Кроме того, 5000 доз вакцины против сезонного гриппа были выделены для местных здравоохранительных департаментов.

Несмотря на эти меры, как случаи заболеваний у стад, так и случаи у людей продолжают расти.

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