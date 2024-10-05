Названы первые сигналы организма, которые появляются незадолго до смерти

На близкий уход из жизни зачастую указывает ряд признаков. Об этом рассказали исследователи, а также сотрудники учреждений, работающие с неизлечимо больными пациентами. Как правило, такие люди особенно "легко утомляются" и как будто "замедляются", передает Pronews.gr, ссылаясь на медсестру больницы.

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Она также указала, что в "последние дни" отмечаются изменения в температуре тела - от слишком высокой до предельно низкой. Некоторые пациенты говорят о том, что им становится то жарко, то холодно.

Помимо этого незадолго до ухода из жизни человек начинает меньше есть и пить, меняется частота дыхания, оно становится более "поверхностным". Среди других признаков: спутанность сознания, внезапно возникающие галлюцинации, сильное желание "что-то сказать или сделать".

"Один из тяжелых пациентов выражал расстройство тем, что ему не удалось связаться с близким человеком, с которым он давно не разговаривал", - поделилась воспоминаниями медсестра.

Исследователь из Стэнфордского университета Джеймс Халленбек отметил, что из-за резкого снижения зрения "некоторые умирающие люди не могут видеть многое из того, что их окружает", но они как будто "наблюдают" близких или домашних животных, тех, кто им дорог.

Иногда тяжелые пациенты внезапно начинают чувствовать себя лучше и даже вести себя "как раньше", но такие улучшения носят временный характер.