Почему образуются камни в почках и как это предотвратить

Врач-уролог Тимур Топузов, кандидат медицинских наук и глава урологического отделения Клинической больницы Святителя Луки, обсудил причины образования камней в организме.

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Он объяснил, что камни могут возникать по множеству причин, включая нарушения обмена веществ и избыточный вес. Также сопутствующие заболевания, такие как подагра и диабет, могут способствовать образованию почечных камней.

«Камни начинают формироваться в почках, затем проходят через мочеточники и мочевой пузырь. Их состав может быть разнообразным: от фосфатов до цистинов и других типов», — добавил он.

После хирургического вмешательства пациентам выдается конкремент для анализа его состава, что помогает в разработке профилактических мер.

«К сожалению, когда мы диагностируем мочекаменную болезнь, камень уже существует», — отметил Топузов.

В таких случаях необходимо либо оперативное, либо консервативное лечение.