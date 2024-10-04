Свердловчане стали чаще умирать и получать травмы на работе из-за стресса от частых переработок. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«У нас растет гибель и заболеваемость людей из-за усталости, стресса и от непроизводственных факторов: инфарктов, инсультов. На производстве от переработок стали больше и умирать, и заболевать. Также самих травм больше стало», – рассказал Андрей Ветлужских.

По его словам, чтобы снижать производственный травматизм необходимо возрождать заводские поликлиники и здравпункты, а также создавать службы психологической поддержки. Также он отметил необходимость поддержки семей с детьми и поддержал инициативу Госдумы по вводу KPI по рождаемости для работодателей. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Свердловской области выросло количество смертей на производстве. Только за 7 месяцев текущего года количество смертельных случаев на производствах увеличилось на 17,4%.