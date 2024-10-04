Названы два вопроса, которые помогут выявить алкоголизм
Определить человека, страдающего алкоголизмом, не всегда просто. Как правило, алкоголики редко осознают, что имеют серьезную зависимость.
Внешне индивидуум может не иметь признаков, свидетельствующих о пристрастии к напиткам с содержанием спирта. Такие люди могут иметь прекрасный внешний вид, а их поведение в обществе нельзя назвать асоциальным.
Британские ученые разработали простейший тест, пройдя который, человек поймет, есть ли у него проблемы с потреблением алкоголя. Нужно ответить всего на два вопроса.
- Как часто за один раз он выпивает шесть и более порций алкоголя?
- Пил ли он когда-нибудь алкоголь утром, желая урегулировать эмоциональное состояние?
У человека есть проблемы с алкоголем, если на первый вопрос он отвечает «часто» или «регулярно», а на второй — «да».
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