Врачи спасли жизнь мужчине, повредившему шею болгаркой

Жизнь 58-летнему мужчине, которому диск болгарки повредил шею, спасли хирурги Нефтекамска. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, диск вылетел из болгарки во время работы и сильно повредил трахею, хрящи, мышцы шеи и голосовые связки мужчины.

Пострадавшего экстренно прооперировали. Хирурги восстановили проходимость дыхательных путей, а также сделали пластику голосовых связок и выполнили трахеостомию. Благодаря этой сложной операции врачи не только спасли жизнь пациента, но и вернули ему возможность говорить, подчеркнул Айрат Рахматуллин.

Мужчина уже выписался из больницы.