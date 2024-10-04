Герпетолог рассказал, что делать при укусе змеи

При укусе змеи нельзя паниковать и быстро двигаться, поделился с «Радио 1» доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. По его словам, сейчас гадюки так же активны, как весной и летом.

Специалист отметил, что на сегодняшний день змей стало намного меньше, потому что они уходят в зимнюю спячку. Но они могут внезапно появиться в самом неожиданном месте, поэтому важно знать, как вести себя при укусе.

Если змея все же укусила, нельзя паниковать, потому что яд действует на центральную нервную систему, и при стрессе его влияние становится сильнее и быстрее. Активно двигаться также не стоит, указал герпетолог.

Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Яд состоит из двух групп веществ: одни действуют на кровь и ткани, другие на нервную систему. Абсолютно бессмысленно накладывать жгут, — подчеркнул Черлин.

Он добавил, что в месте укуса нужно сделать небольшой разрез ножом и сделать массаж этого места. После того, как пойдет кровь, нужно простерилизовать и перебинтовать рану. Необходимо также немедленно обратиться к врачу, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что в лесах Москвы и Подмосковья специалисты раскладывают ароматные брикеты с вакциной от бешенства. При употреблении дикие животные, в том числе лисы, получают необходимую вакцину.