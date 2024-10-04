Биолог рассказала об опасности «верблюжьего гриппа»

Биолог Баранова рассказала об опасности «верблюжьего гриппа»
Средиземноморский респираторный коронавирус, который в народе называют «верблюжим гриппом», намного страшнее уже привычного ковида. Об этом порталу aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она отметила, что главным фактором риска является контакт с верблюдами, однако заразиться можно без общения с животными, что и произошло в Саудовской Аравии, где заболел мужчина.
Эксперт добавила, что всего в арабской стране с начала 2024 года было выявлено пять случаев «верблюжьего гриппа», причём четыре из них - со смертельным исходом.
«Ещё одна нехорошая инфекция дремлет, время от времени поднимая голову», — заключила биолог.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург, сообщает RT.