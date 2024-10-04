Биолог рассказала об опасности «верблюжьего гриппа»

Средиземноморский респираторный коронавирус, который в народе называют «верблюжим гриппом», намного страшнее уже привычного ковида. Об этом порталу aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

© nsn.fm

Она отметила, что главным фактором риска является контакт с верблюдами, однако заразиться можно без общения с животными, что и произошло в Саудовской Аравии, где заболел мужчина.

Эксперт добавила, что всего в арабской стране с начала 2024 года было выявлено пять случаев «верблюжьего гриппа», причём четыре из них - со смертельным исходом.

«Ещё одна нехорошая инфекция дремлет, время от времени поднимая голову», — заключила биолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург, сообщает RT.