Названы препараты, токсичные для печени

Чаще всего лекарственные поражения печени вызывают такие препараты, как парацетамол, противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики, гормональные, антиаритмические средства, противоопухолевые, противосудорожные и нестероидные противовоспалительные средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, онколог Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Владимир Стручков.

«В нашей стране острые поражения печени встречаются у 3% госпитализированных больных. Чаще всего они связаны с применением противотуберкулезных, антибактериальных препаратов, анальгетиков, гормональных и антиаритмических средств», — рассказал доктор.

Кроме того, по словам Стручкова, нередко лекарственные поражения печени возникают в связи с приемом различных БАДов и средств народной медицины. Известна гепатотоксичность растений, использующихся в китайской и аюрведической медицине (чистотела, цимицифуги, дубровника, блоховника).

Негативное воздействие лекарственных средств на печень называется гепатотоксичностью. Некоторые химические вещества, которые образуются во время биотрансформации лекарственных средств в печени, негативно влияют на клетки органа, приводя к их разрушению.