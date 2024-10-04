Терапевт назвал тяжелые последствия дефицита поваренной соли в организме

Постоянная тяга к соленой пище может говорить о нарушении водно-электролитного обмена, рассказал NEWS.ru профессор кафедры терапии медфака Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, подобное желание также сигнализирует о нехватке хлорида натрия в крови, что чревато тяжелыми поражениями ЦНС.

Постоянное желание соленого может свидетельствовать о нарушении водно-электролитного обмена. Нормальный pH внутренней среды человека, как известно, — 7,2–7,4. Однако, если он сдвинут в щелочную сторону, организму требуется большее количество соли в пище. Или это может указывать на ряд более тяжелых заболеваний эндокринного характера, нехватку NaСl в крови, которая может привести к поражению ЦНС и нарушению рефлекторной деятельности, вялости, апатии, постоянной сонливости, — заявил Ионов.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что рис лучше не сочетать с мясом, так как в этой крупе высокое содержание крахмала. По ее словам, из-за такого сочетания продуктов может появиться вторичная белковая недостаточность. Диетолог отметила, что вместо этого лучше есть рис с овощами. Также для разнообразия вкуса она посоветовала добавлять немного нежирного соуса.