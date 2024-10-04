Офтальмолог раскрыл, можно ли смотреть на сварку без очков

Нельзя смотреть на сварку без специальных защитных очков, поделился с LIFE.ru врач — офтальмолог-офтальмохирург Московского центра офтальмологии и микрохирургии глаза Дмитрий Сагоненко. По его словам, ультрафиолетовое излучение во время процесса приводит к опасным повреждениям глаз.

Офтальмолог отметил, что при этом возникает ожог глаз ультрафиолетом, или электроофтальмия.

При таком ожоге может страдать как слизистая оболочка глаза, так и роговица. И даже излучение проникает вглубь глаза, вызывает катаракту лучевую, повреждение сетчатки, то есть лучевые ожоги, — указал Сагоненко.

Он добавил, что именно по этой причине смотреть на сварку без защитных очков категорически запрещено.

Ранее врач-офтальмолог Зарина Курачинова предупредила, что после лазерной коррекции зрения пациент может столкнуться с осложнениями, в том числе с инфекциями и сухостью глаз. Специалист подчеркнула, что из-за изменения структуры роговицы нарушается процесс выработки слезной жидкости.

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