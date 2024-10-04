Врач: людям с диабетом не стоит есть белый рис

Рис нужно выбирать в зависимости от состояния здоровья, рассказала Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

Так, по ее словам, людям с нарушением углеводного обмена, ожирением, сахарным диабетом или предожирением не стоит есть белый, шлифованный, круглый рис, потому что он может резко повышать уровень глюкозы в крови. Она отметила, что это может усугубить проблему. Вместо этого врач советует выбирать коричневый, бурый или черный рис, в котором содержится большее количество клетчатки. Последняя поможет нормализовать работу пищеварения и даст ощущение сытости.

«А если, например, человек стремится заниматься силовой нагрузкой или у него интенсивная нагрузка, то здесь можно уже рассматривать вариант внедрения белка по правилу тарелки. Разные варианты риса можно использовать. Самое главное — не навредить себе и с выбором осознанным и осмотрительным подходить к нему», — заключила Лазуренко.

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко до этого говорила, что рис не следует сочетать с мясом, поскольку это может привести к неблагоприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта.