Может ли лихорадка Марбург передаваться от человека к человеку

Переносчиком вируса лихорадки Марбург являются летучие мыши, однако он также способен к передаче от человека к человеку. Об этом рассказал ТАСС специалист Центра социально значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Михаил Самаке.

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"Вирус выделяется в слюне, моче и фекалиях инфицированных летучих мышей. Данный вирус способен также к передаче от человека к человеку", - пояснил он.

По его словам, инкубационный период заболевания составляет от 2 до 16 дней. У больных отмечаются различные симптомы, в том числе боли в груди, кровь в стуле, сыпь, кровоизлияния на коже и носовые кровотечения.

"Сейчас не существует терапии, направленной на уничтожение вируса от организма. Лечение в первую очередь поддерживающее и включает в себя регидратацию, кислородотерапию, антигеморрагическую терапию", - подчеркнул Самаке.

При этом, отметил он, смертность от лихорадки Марбург достигает 88%. Он также добавил, что вирус схож с вирусом лихорадки Эбола - оба относятся к одному семейству филовирусов и очень схожи между собой.