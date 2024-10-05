Врач предупредил о хандре и приступах мигрени из-за магнитных бурь

Длительные и сильные магнитные бури могут привести к плохому настроению и приступам мигрени, рассказал в беседе с Агентством "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

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В период магнитных бурь в организме человека могут происходить разнообразные физиологические реакции на метеоусловия, объяснил эксперт. Так, кровь может стать более вязкой, а уровень холестерина повыситься.

Это приводит к тому, что все органы и нервная система не получают необходимый им объем кислорода. В связи с этим организм испытывает стресс, который вызыват выброс адреналина и кортизола, отметил врач.

По его словам, именно из-за этого у человека может ухудшиться настроение. В этом случае медик посоветовал заняться хобби, просмотреть комедию или встретиться с друзьями.

Вместе с тем врач обратил внимание, что для метеочувствительных людей длительная магнитная буря может стать причиной приступов мигрени. Тогда стоит принять назначенные обезболивающие и отвести время на сон, рекомендовал Тяжельников.

"Рекомендуется также уменьшение времени пользования гаджетами, которые требуют напряжения зрения. Полезна прогулка на свежем воздухе. Также важно соблюдать питьевой режим, а крепкие кофе и чай следует заменить на травяные чаи с мятой, боярышником, душицей, пустырником, ромашкой. Если головные боли не прекращаются и состояние ухудшается или присоединяются другие симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью", − отметил он.

При этом магнитные бури, временами сильные, будут продолжаться на Земле по меньшей мере трое суток. По прогнозам, они закончатся только в понедельник, 7 октября, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.