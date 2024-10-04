Эксперты ответили, что будет за побег из стационара больницы

Закон не запрещает пациентам в любое время уйти из больницы, куда их положили. Однако ни врачи, ни юристы сбегать из медучреждений не советуют. Последствия могут быть не только медицинские, но и юридические. «Секрет» спросил у экспертов, что будет за самовольный уход из стационара и разрешат ли туда вернуться.

Почему опасно сбегать из больницы: мнение врача

В некоторых случаях отсутствие квалифицированной помощи может оказаться фатальным, предупредила в беседе с «Секретом» кардиолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Труш.

«Например, в случае острых сердечно-сосудистых заболеваний пациенту могут потребоваться экстренные меры, чтобы предотвратить ухудшение состояния. Покинув больницу раньше времени, он лишается такой возможности, что может привести к тяжёлым осложнениям, а в некоторых случаях — к летальному исходу», — подчеркнула врач.

Преждевременный уход из больницы может:

ухудшить течение хронических заболеваний;

замедлить процесс восстановления, добавила она.

Труш напомнила, что в стационар кладут по чётким медицинским показаниям. Если врач рекомендует госпитализацию, значит, это важно для поддержания здоровья.

Что будет за побег из больницы: комментарий юриста

Если пациент самовольно покидает стационар, это может иметь юридические последствия как для него, так и для медицинского учреждения, отметила в беседе с «Секретом» медицинский юрист, собственник консалтингового агентства Appel.med Александра Аппель.

Вот чем это обернётся для больного.

«По закону пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства и покинуть больницу в любое время, кроме случаев, когда его действия могут представлять угрозу его жизни или жизни и здоровью других людей. Для этого пациент должен написать письменное заявление об отказе от дальнейшего лечения. Если пациент самовольно покидает стационар, не уведомив врачей или не получив разрешения, то больница фактически освобождается от ответственности за его здоровье и безопасность во время отсутствия», — подчеркнула она.

Однако ответственность будет грозить и самой больнице — если медперсонал не обеспечил должного контроля или не принял мер по недопущению самовольного ухода.

«Медицинский персонал должен правильно зафиксировать факт самовольного ухода, написать докладную на имя главврача или иного руководителя. При проведении служебной проверки по данном факту ответственность наступает в зависимости от состояния пациента. Если же пациент покинул стационар без ведома медицинского персонала (особенно если он был в состоянии, при котором ему требовался постоянный контроль), то больница может быть привлечена к ответственности за недостаточный контроль за пациентом».

Если пациент отказался от лечения и добровольно покинул больницу, за своё состояние и возможные риски он отвечает сам.

«Если пациент уходит из стационара, зная о своём тяжёлом состоянии и о том, что ему требуется медицинская помощь, и после этого с ним что-то случается, медицинское учреждение не несёт ответственности за его здоровье, так как уход был добровольным. Исключением могут быть случаи, когда пациент находится в состоянии, в котором он не может адекватно оценивать свои действия», — объяснила «Секрету» юрист.

Можно ли вернуться в больницу после побега

Законодательство о здравоохранении гарантирует гражданам право на медицинскую помощь, в том числе повторную госпитализацию, даже если человек сам ушёл из больницы раньше, сказала Аппель.

По её словам, пациент может обратиться за медицинской помощью снова, и, если врачи сочтут, что его нужно класть в стационар, его госпитализируют повторно.

Если состояние пациента требует срочной помощи, он может обратиться в больницу напрямую или через скорую помощь.