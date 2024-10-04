Скованные мышцы по утрам могут указывать на хроническую усталость

Когда человек долго не отдыхает как следует, его усталость становится хронической. В такой форме её легко не заметить. Но организм всё равно будет пытаться просигнализировать вам, что с ним что-то не так. Иногда эти сигналы бывают весьма нестандартными.

Необычные признаки хронической усталости

При хронической усталости организм посылает нестандартные сигналы, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Например, такие:

частые зевки на фоне того, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна;

утренняя скованность мышц;

изменения в настроении — раздражительность или апатия.

Что делать

Если такие симптомы сохраняются долгое время, это повод обратиться к врачу для более глубокого обследования, предупредила Крашкина.

Обычно усталость проходит, как только у человека получается по-настоящему отдохнуть. Если даже после длительного отдыха она не исчезает, возможно, усталость — это не следствие, а симптом.