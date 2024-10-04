Что появляется в организме человека незадолго до рака

Выявить тревожные изменения в организме вовремя помогает колоноскопия. Например, метод исследования дает возможность распознать онкологию или вычислить предвестника болезни, объяснили медики.

Опыт специалистов показал, что до 95% злокачественных опухолей развиваются из доброкачественных аденом. При этом "наиболее опасным является аденоматозный полип", указал онколог и хирург Иван Карасев.

"Именно это новообразование - предшественник рака толстой кишки", - пишет врач в Telegram-канале, отмечая, что есть и хорошая новость - своевременное удаление такого полипа помогает во многих случаях избежать болезни.

Кроме того, Иван Карасев в своем блоге затронул тему влияния на развитие рака других факторов - в частности, стресса. По его словам, тут можно говорить о косвенном воздействии.

"Например, когда человек находится в хроническом стрессе, он может начать меньше спать и отдыхать", - уточнил онколог.

Также в стрессе велик риск начать неправильно питаться, злоупотреблять алкоголем, мало двигаться. Все это действительно может стать почвой для развития злокачественного процесса.