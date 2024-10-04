ВОЗ одобрила экстренное применение первого теста на диагностику оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый диагностический тест на оспу обезьян.

Об этом сообщили в организации.

«Разрешение на экстренное использование теста, произведённого компанией Abbott Molecular Inc., будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, сталкивающихся со вспышками оспы, где потребность в быстром и точном тестировании резко возросла», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что ранняя диагностика оспы обезьян обеспечивает своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом. Отмечается, что это первый в истории подобный тест для экстренного применения.

Ранее стало известно, что ВОЗ включила первую вакцину от оспы обезьян в список предварительной квалификации.