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ВОЗ одобрила экстренное применение первого теста на диагностику оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый диагностический тест на оспу обезьян.

ВОЗ одобрила экстренное применение первого теста на диагностику оспы обезьян
© ТАСС

Об этом сообщили в организации.

«Разрешение на экстренное использование теста, произведённого компанией Abbott Molecular Inc., будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, сталкивающихся со вспышками оспы, где потребность в быстром и точном тестировании резко возросла», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что ранняя диагностика оспы обезьян обеспечивает своевременное лечение и уход, а также контроль над вирусом. Отмечается, что это первый в истории подобный тест для экстренного применения.

Ранее стало известно, что ВОЗ включила первую вакцину от оспы обезьян в список предварительной квалификации.

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