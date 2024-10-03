Врачи выполнили шунтирование почки еще не родившегося ребенка

Врачи провели сложную операцию: выполнили внутриутробное шунтирование почки плода на 28-й неделе беременности будущей мамы. Так удалось сохранить важнейший орган у еще не родившегося ребенка. Порок развития плода диагностировали у 22-летней жительницы Крыма. Ее направили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета. У мальчика, который только готовился появиться на свет, оказались серьезные проблемы с задним клапаном уретры.

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Хирург Роман Ти объяснил, что такого клапана не должно быть. Из-за него страдают не только мочеточники, но и почки. Провели консилиум, на котором решили делать внутриутробную коррекцию патологии. Операция была очень непростая. Чтобы вывести шунт в околоплодные воды, требовалось пространство не менее двух сантиметров, а оно составляло всего пять миллиметров. Но врачи справились. Они не делают преждевременных прогнозов. Сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов Педиатрического университета. Но реальная надежда на успех есть. Ведь в клинике вуза за последние месяцы выполнили более 20 различных внутриутробных вмешательств.

Врачи не делают преждевременных прогнозов. Но есть реальная надежда на успех

Кстати, недавно в Карелии питерские врачи провели уникальную операцию новорожденному, у которого еще до появления на свет выявили гигантскую врожденную аневризму брюшной аорты. Размером 3х2 сантиметра!

"В мире пока нет опыта лечения младенцев с такой патологией, - прокомментировал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. - Разрыв аневризмы - "мешка", заполненного кровью, - страшная угроза для жизни ребенка".

Девочка родилась в республиканском Перинатальном центре с весом в 3390 граммов. Врачи решили провести операцию, когда малышке исполнится месяц. Однако она потребовалась уже на седьмые сутки: мультиспиральный компьютерный томограф показал расслоение аорты, что обычно предшествует разрыву. Медики удалили аневризму и заместили участок сосуда венозным трансплантатом. Теперь у ребенка есть все шансы на здоровую жизнь.