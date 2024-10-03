Молодая женщина с ВИЧ рассказала о личной жизни

26-летняя Элли Харрисон рассказала, что пять лет назад у нее выявили ВИЧ. В авторской колонке для Metro молодая женщина поделилась подробностями личной жизни после постановки диагноза.

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По словам Харрисон, она регулярно сдавала анализы для контроля состояния здоровья. Когда ей был 21 год, врачи диагностировали у нее ВИЧ. После пережитого шока пациентка стала готовиться к масштабной терапии, но ей всего лишь назначили прием одной таблетки в день для снижения вирусной нагрузки на организм.

«В остальном я веду жизнь обычного человека, — сказала она. — Когда я рассказала семье и друзьям о заболевании, они меня поддержали».

Однако в университете она столкнулась с проблемой: когда узнали о ее положительном ВИЧ-статусе, разразился скандал, так как другие студенты боялись находиться рядом с ней.

Харрисон констатировала, что в обществе до сих пор уверены, что заразиться ВИЧ можно, например, через поцелуи. И из-за этого у нее регулярно возникают трудности.

«На одном из свиданий парень побоялся даже дотрагиваться до меня, когда узнал о ВИЧ. Еще один мужчина узнал о моей болезни на втором свидании и накинулся на меня с кулаками, затем он гнался за мной по улице, беспрестанно оскорбляя», — поделилась воспоминаниями девушка.

Она также сказала, что каждый раз, когда она объясняет пути передачи вируса, люди перепроверяют ее слова в интернете.

«Многие бояться общаться с ВИЧ-инфицированным человеком. Но я не представляю для них угрозы как половой партнер. Благодаря приему лекарства я не могу передать вирус другому», — заявила Харрисон.

Ранее академик Вадим Покровский оценил способность новой вакцины, которую разработала американская компания Gilead Sciences, Inc., победить ВИЧ. По его словам, препарат не является принципиально новым открытием.