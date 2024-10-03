Врач-уролог перечислил признаки дефицита тестостерона у мужчин

Тестостерон – основной мужской половой гормон, который поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины и его жизненный тонус.

В норме уровень тестостерона у мужчин в возрасте от 16 до 50 лет составляет 5,13 – 30,43 нмоль/л. При этом с возрастом уровень гормона снижается. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» врач-уролог и андролог Тембулат Индароков назвал признаки дефицита тестостерона.

По его словам, это снижение полового влечения, усталость и негативный психоэмоциональный фон. Кроме того, добавил специалист, у мужчин наблюдаются проблемы со сном и лишним весом.

«При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к урологу-андрологу, так как проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе к сокращению продолжительности жизни», – предупредил Индароков.

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