В России планируют создать запас вакцины от оспы

На секции «Вирусология», которая работала в рамках XI российского форума биотехнологий OpenBio-2024, главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор» Сергей Щелкунов рассказал о первой в мире вакцине от оспы четвертого поколения и о планах ее производства.

Говоря о процессе разработки вакцины, эксперт отметил, что все исследования, которые ранее проводились по изучению различных вариантов вакцин против ортопоквирусов показали, что убитые вакцины против этих вирусов работают плохо и не обеспечивают нужного уровня защиты – только живая вакцина способна обеспечивать эффективную защиту.

Существует четыре поколения вакцин и самая последняя четвертая вакцина – это генно-инженерное направление получения вакцин, когда направленно модифицируются или удаляются определенные гены из генома вируса. Центром «Вектор» был получен вариант вируса, у которого последовательно было удалено 6 генов – этот вирус в 2016 году был запатентован, были проведены развернутые исследования доклинические, затем первая, вторая, третья фаза клинических исследований. В итоге 11 ноября 2022 года государственную регистрацию получила вакцина от оспы, которая стала первой в мире вакциной от оспы четвертого поколения.

Основным преимуществом вакцины четвертого поколения является то, что она живая, но по сравнению с классической вакциной первого поколения, использовавшейся ранее в России, у нее значительно снижена реактогенность, и при этом сохранены протективные свойства.

На вопрос о том, возможно ли будет обеспечить вакцинами население в случае возникновения тревожных ситуаций эксперт ответил, что ситуация по поступлению вакцин в производство развивается активно, имеется индустриальный партнер, который готов разработать и отложить на хранение определенное количество на случай, если возникнет опасная ситуация.