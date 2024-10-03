Гинеколог развеяла мифы об опасном загибе матки

Многие считают, что загиб матки, при котором орган смещается по направлению к кишечнику и позвоночнику, приводит к развитию бесплодия. Однако это миф, зачастую такое положение органа не вызывает каких-то проблем со здоровьем и зачатием, рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Пензе Артем Литвиненко.

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«Матка расположена в малом тазу, и, конечно, она не висит в воздухе, а фиксирована разными связками. Все люди отличаются друг от друга, и их внутренние органы тоже. Они вроде одинаковые, да не совсем. В зависимости от длины и плотности связок, матка отклоняется от оси таза либо вперед, либо назад. Под «загибом» народная молва имеет в виду слишком сильный наклон назад, к прямой кишке. Но выраженный наклон вперед, в сторону мочевого пузыря, тоже можно назвать загибом», – объяснил врач.

Однако, по его словам, в любом случае эта особенность не несет в себе опасность.

Более того, никакие народные средства и массажи не исправят положение органа.