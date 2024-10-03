Иммунолог призвал самовольно не бросать антибиотики

Пациенты всегда должны проходить полный курс антибиотикотерапии в соответствии с рекомендацией врача, сообщил НСН Андрей Продеус.

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Если врач назначает пациенту курс антибиотиков, важно четко следовать рекомендации и не бросать лечение после улучшения самочувствия, в противном случае может сформироваться устойчивость бактерий к препаратам, пояснил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Если мы неправильно или неразумно используем антибиотики, то это помогает им приспосабливаться. Если врач назначил человеку курс антибиотикотерапии на семь дней, человек начал принимать эти антибиотики и на третий день, чувствуя себя прекрасно, заканчивает пить антибиотики, то в этом случае мы получаем ситуацию, когда около 95-99% бактерий антибиотик помог убить. Однако какой-нибудь 0,1% бактерий, которые научились приспосабливаться к этому антибиотику, могла остаться. Представьте себе, что вот эти 0,1% дальше стали расти и размножаться. Потом они перешли к другому хозяину, к третьему. Получается, что эти бактерии уже натренированы против определенных антибиотиков. Мы не долечились, мы дали им возможности развиться», - заявил он.

Ранее Продеус также рассказал «Радиоточке НСН», что вирусы способны ослабить иммунную систему человека, делая ее более уязвимой к инфекциям. При этом бактерии сегодня становятся все более устойчивыми к антибиотикам, что осложняет лечение пациентов.