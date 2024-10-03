Врач описала первые симптомы смертельно опасного сгущения крови

Тромбы опасны тем, что в любой момент могут оторваться и перекрыть кровоснабжение жизненно-важных органов, предупредила врач-кардиолог Анна Бирюкова. Первые симптомы смертельно опасного сгущения крови она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

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Бирюкова рассказала, что о наличии тромбоза могут говорить такие симптомы, как отек стопы, голени или всей ноги. Врач добавила, что в пораженной конечности появляется боль, часто она начинается в икроножных мышцах. Также интенсивная пульсирующая боль может появиться в ступне, лодыжке, под коленом или в области бедра. Кроме того, по словам кардиолога, в пораженной зоне повышается температура кожи, начинается покраснение или посинение, может возникнуть припухлость и уплотнение вен.

Кардиолог уточнила, что при подозрении на тромбоз следует немедленно обратиться к врачу, так как тромб может в любой момент оторваться и спровоцировать закупорку легочной артерии, инсульт или инфаркт. По словам врача, тромбы чаще всего лечатся консервативно, но в экстренных случаях может быть назначена операция.

Бирюкова добавила, что на предрасположенность к тромбозу указывают результаты общего анализа крови и коагулограммы, также об этом состоянии можно судить по повышенному уровню гомоцистеина и изменениям в концентрации определенных ферментов.

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