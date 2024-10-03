Инфаркты и инсульты стали чаще случаться у людей до 30 лет

Проблемы с сосудами и сердечной мышцей стали чаще встречаться у пациентов до 30 лет, рассказала врач-кардиолог, аритмолог Екатерина Лещенко. Она отметила, что всего несколько лет назад эти проблемы были в основном у людей старше 40 лет.

Сегодня самым молодым в районе 30 лет, даже 28 лет. У них развивались повреждения сердечной мышцы. Инсульты тоже бывают в таком молодом возрасте, даже до 30-ти, - рассказывает врач.

Одной из главных причин такого явления доктор называет курение, особенно употребление курительных смесей и вейпов.

Они могут вызывать не только бронхолёгочную патологию, о которой сейчас много говорят, но и плохо влияют на питание сосудистой стенки, вызывают различные спазмы и изменения. Также в этом процессе немаловажную роль играет качество питания. Обилие вредной и ненатуральной еды негативно сказывается на общем состоянии организма, пишет "ОТВ-Екатеринбург".

При этом наиболее полезным планом питания она называет средиземноморскую диету, которая включает много овощей, фруктов и морепродуктов. Также не стоит забывать о регулярных физнагрузках.