Диетолог объяснила, чем опасно сырое тесто

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова однозначно заявляет, что сырое тесто есть нельзя. В его составе мука, в которой могут быть болезнетворные бактерии и яйца - возможный источник сальмонеллеза.

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Также не стоит вкушать выпечку, которая до конца не пропеклась, пишет Тульская служба новостей.

- Помимо микробного фактора, употребление сырого теста может грозить проблемами с пищеварением. Это чрезвычайно сложный для усвоения продукт, который может вызывать пищеварительный дискомфорт - диарею, вздутие живота, тяжесть в животе, - заключила эксперт.

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