Эксперт рассказала о рисках беременности и родов после 35 лет

Женщины по-разному планируют беременность, учитывая состояние здоровья, финансовые возможности, образование и карьеру. Врач акушер-гинеколог Лейла Бадалова рассказала о рисках беременности и родов после 35 лет.

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Ранее старородящими называли тех, кто рожал позже определенного возраста. Однако сейчас этот термин исчез из практики, так как риски для матери и плода после 35 лет велики.

Возможные риски

У женщин старше 35 лет во время беременности и родов могут быть проблемы с сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системами, повышается вероятность выкидыша и преждевременных родов, а также рождения детей с хромосомными аномалиями, например, синдромом Дауна, отметила она в беседе с Тульской службой новостей.

Врачи прилагают усилия для профилактики осложнений и не рекомендуют аборт.

Статистика

Количество женщин, желающих родить после 35 лет, возрастает. В перинатальном центре за последние три года после 40 лет родили 1 127 женщин:

2022 год – 397 женщин

2023 год – 429 женщин

2024 год – 301 женщина

Страхи и комплексы

Некоторые женщины с опасением относятся к родам после 40, так как считают, что молодая мама лучше подходит для ребенка.

Психолог Майя Андрияничева советует женщинам, готовым к беременности в таком возрасте, проконсультироваться с врачами и находиться под их присмотром, чтобы учесть нюансы репродуктивной системы.

Чувства беременных женщин могут быть тревожными, поэтому рекомендуется работа с психологом до или во время беременности.

Важно, чтобы беременность проходила в рамках нормы, и окружающие относились доброжелательно.

Вопрос возраста для будущей мамы может усиливать страхи и комплексы, например, страх смерти. Важно прорабатывать их с психологом.

Также женщины могут переживать, что мамы одноклассников моложе, или что будет трудно найти точки соприкосновения с ребенком. Необходимо находить общие интересы и вовлекаться в увлечения ребенка, не ломая себя.

Психолог рекомендует прорабатывать страхи совместно со специалистом, чтобы подходить к родительству с умом.

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