Эксперт рассказала о рисках беременности и родов после 35 лет

Эксперт Бадалова рассказала о рисках беременности и родов после 35 лет
Женщины по-разному планируют беременность, учитывая состояние здоровья, финансовые возможности, образование и карьеру. Врач акушер-гинеколог Лейла Бадалова рассказала о рисках беременности и родов после 35 лет.
Ранее старородящими называли тех, кто рожал позже определенного возраста. Однако сейчас этот термин исчез из практики, так как риски для матери и плода после 35 лет велики.
Возможные риски
У женщин старше 35 лет во время беременности и родов могут быть проблемы с сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системами, повышается вероятность выкидыша и преждевременных родов, а также рождения детей с хромосомными аномалиями, например, синдромом Дауна, отметила она в беседе с Тульской службой новостей.
Врачи прилагают усилия для профилактики осложнений и не рекомендуют аборт.
Статистика
Количество женщин, желающих родить после 35 лет, возрастает. В перинатальном центре за последние три года после 40 лет родили 1 127 женщин:
- 2022 год – 397 женщин
- 2023 год – 429 женщин
- 2024 год – 301 женщина
Страхи и комплексы
Некоторые женщины с опасением относятся к родам после 40, так как считают, что молодая мама лучше подходит для ребенка.
Психолог Майя Андрияничева советует женщинам, готовым к беременности в таком возрасте, проконсультироваться с врачами и находиться под их присмотром, чтобы учесть нюансы репродуктивной системы.
Чувства беременных женщин могут быть тревожными, поэтому рекомендуется работа с психологом до или во время беременности.
Важно, чтобы беременность проходила в рамках нормы, и окружающие относились доброжелательно.
Вопрос возраста для будущей мамы может усиливать страхи и комплексы, например, страх смерти. Важно прорабатывать их с психологом.
Также женщины могут переживать, что мамы одноклассников моложе, или что будет трудно найти точки соприкосновения с ребенком. Необходимо находить общие интересы и вовлекаться в увлечения ребенка, не ломая себя.
Психолог рекомендует прорабатывать страхи совместно со специалистом, чтобы подходить к родительству с умом.
Ранее дерматолог Гражданкова рассказала, почему появляются растяжки, и как от них избавиться.
Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.