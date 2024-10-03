Уролог рассказал о болезнях выделительной системы, проявляющихся по ночам

Привычку ходить в туалет перед сном нельзя назвать безобидной. Об этом рассказал уролог Андрей Смерницкий. При этом речь касается не только мужчин, но и женщин.

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В разговоре с Life.ru врач уточнил, что в случае со слабым полом ночные забеги до унитаза могут свидетельствовать о гиперактивном мочевом пузыре. С мужчинами все сложнее, добавил Смерницкий.

В их случае ночные позывы указывают на несколько патологий выделительной системы, требующих оперативного лечения.

Например, желание справить нужду перед сном часто связано с состоянием под названием нейрогенный мочевой пузырь. Патология встречается у тех, кто страдает синдромами остеохондроза.

Помимо прочего, причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность

Уролог подчеркнул, если поход в туалет перед сном стал ежедневным ритуалом, не стоит заниматься самодиагностикой, а тем более самолечением. Точный диагноз может поставить только квалифицированный врач, который примет во внимание такие факторы, как объем порций мочи, количество выпиваемой перед сном жидкости, частоту позывов.

После этого он даст направление к эндокринологу или неврологу, уточнил врач.

Ранее врачи рассказали о причинах частого мочеиспускания, а также дали несколько советов, которые помогут справиться с недержанием мочи. В каждом конкретном случае лечение патологии подбирается индивидуально, однако есть профилактический метод, который подходит всем.