Врач ответила на частые вопросы о коронавирусной инфекции XEC

Коронавирусы SARS-CoV-2 стали уже типичными возбудителями сезонных заболеваний: они продолжают циркулировать, поражая взрослых и детей. В процессе этого они мутируют, приобретая новые свойства. Так, летом стало известно о появлении нового штамма коронавируса – XEC. В Россию он уже тоже пришел.

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Мария Райкович, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова ответила на главные вопросы о новом штамме.

Чем он отличается от других? XEC – рекомбинантный вариант вируса, объединяющий генетический материал подштаммов омикрона FLiRT KS.1.1 и KP.3.3. У него много общего с родительскими вариантами, но есть дополнительные мутации в спайковом белке, что может влиять на более быстрое распространение и особенности иммунного ответа.

Чем опасен новый штамм XEC? Особенность вируса омикрон – его высокая тропность к эпителию верхних дыхательных путей, поэтому заболевание, которое вызывают его подштаммы, чаще проявляются типичными симптомами ОРВИ.

На сегодняшний день данные о специфике заболевания, вызываемого рекомбинантным вариантом XEC, ограничены, но ожидается, что его симптомы будут схожи с последними циркулирующими штаммами SARS-CoV-2 и проявляться в виде проявлений интоксикационного синдрома: лихорадки, слабости, болей в теле, снижения аппетита, а также катарального синдрома в виде насморка, кашля и боли в горле.

Какие осложнения может вызывать XEC? Риску тяжелого течения и осложнений подвержены пожилые люди, а также дети и взрослые с хроническими патологиями – прежде всего, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, диабетом, ожирением, онкологическими болезнями.

Эффективны ли прививки от нового штамма? XEC-вариант SARS-CoV-2 вируса не является принципиально новым штаммом. Вакцинация остается эффективным способом защиты и рекомендована лицам с хроническими патологиями и людям старшего возраста через 12 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания.