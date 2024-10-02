Невролог рассказал об особенностях болезни Альцгеймера

О заболевании и причинах его развития рассказала заведующая неврологическим отделением областной клинической больницы № 1, врач-невролог Наталья Матохина.

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Каждый год болезнь Альцгеймера диагностируют у 10 млн человек во всем мире. Чаще всего заболевание проявляется во второй половине жизни, но в последнее время оно помолодело и ведет себя довольно агрессивно.

Ключевой доклинический симптом появления недуга – это гипосмия, снижение восприятия запахов. После этого быстро нарушается внимание и память на текущие события, человек теряет желание находиться в обществе, утрачивает способность самообслуживания.

Диагностируется болезнь по результатам клинического обследования, МРТ головного мозга, консультаций с психиатром и психологом.

При этом важно отличить этот недуг от других болезней, у которых встречаются схожие симптомы, например, от опухоли головного мозга.

Пациенты с болезнью Альцгеймера нуждаются в социальной защищенности, напомнила Наталья Матохина.

У всех людей заболевание протекает индивидуально. В среднем от проявления первых симптомов до развития полной клинической картины болезни может пройти от 2 до 5 лет.

Развитие болезни может быть вызвано генетической предрасположенностью, травмами головного мозга. Также среди факторов риска – лишний вес, сахарный диабет, курение, сосудистые заболевания.