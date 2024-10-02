Врачи провели сложную органосохраняющую операцию

Врачи перинатального центра № 2 провели уникальное хирургическое вмешательство 28-летней девушке с шеечной беременностью, которая встречается в 0,1–0,4% случаев.

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Как сообщили в облздраве, шеечная беременность сопряжена с высокой вероятностью развития кровотечений. Из-за этого врачи, как правило, проводят пациенткам тотальную гистерэктомию (удаление матки).

Органосохраняющие операции в таких случаях очень редки из-за высокого риска кровотечения. Однако специалисты решили помочь девушке сохранить орган и дать возможность в будущем испытать счастье материнства.

После медикаментозной подготовки ей выполнили гистерорезектоскопическую операцию. Специальным электроножом врачи удалили плодное яйцо и часть ложа, с помощью коагулятора прижигали сосуды. Хирургическое вмешательство проведено успешно, пациентка уже выписалась

Отметим, что в Волгоградской области в соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами совершенствуется система оказания медицинской помощи жительницам и инфраструктура службы родовспоможения. Работа ведется в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Так, с 2019 года в регионе провели капремонт 9 женских консультаций. В учреждениях внедряют программу «Бережливая женская консультация», создают комфортные зоны для посетителей, детские уголки и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.