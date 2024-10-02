Эксперт предупредил о рисках распространения Марбургской лихорадки

Туристы могут привезти в Россию опасное инфекционное заболевание – Марбургскую лихорадку. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По словам эксперта, Марбургская лихорадка является геморрагической лихорадкой с крайне высокой летальностью, вплоть до 100% по отдельным вспышкам. Заболевание характеризуется "довольно варьирующимся инкубационным периодом" – от двух дней до трех недель, что позволяет инфекции активно распространяться.

Крючков считает, что есть определенные риски завоза Марбургской лихорадки в Россию. Они в первую очередь связаны с перемещением инфекции по транспортным потокам вроде авиасообщений.

При этом эксперт отметил, что сейчас речь идет о локализованной инфекции, которая распространена в основном в Центральной Африке и отдельных странах южной части Африканского континента. Так, последние вспышки лихорадки происходили в Конго, Танзании, Эквадориальной Гвинеи, а также в Уганде и Руанде.

Источниками инфекции Крючков назвал особый вид летучих мышей.

"Также заражаются свиньи, еще ряд животных, приматы, естественно, нечеловекоподобные приматы, и, собственно говоря, человек", – добавил иммунолог.

Пути передачи Марбургской лихорадки разнообразны: при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь. К основным симптомам заболевания относится лихорадка, боль в горле, сыпь, диарея со спазмами в животе, тошнота и рвота.

Также в тяжелых случаях лихорадка может спровоцировать кровотечение из глаз. У заболевших инфекцией наблюдаются обширные кровотечения из слизистых, которые часто заканчиваются токсическим шоком и смертью.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске начала новой эпидемии по всей планете, связанной с Марбургской лихорадкой. По информации ВОЗ, инфекция является родственной болезнью вируса Эбола.