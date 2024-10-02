Врач предупредил об опасности рыбы домашнего посола

Без предварительной заморозки продукта в нём могут сохраниться паразиты.

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Вопреки популярному мнению, соль не обладает обеззараживающими свойствами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующий патоморфологической лабораторией, врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елены Чернышёва.

«Иногда люди сами занимаются заготовкой рыбки, красной, например. При этом не соблюдают технологию правильного сохранения и обеззараживания рыбы или мяса тоже. Технология должна быть неукоснительна. Заражение может быть острым, например, трихинеллёз мяса, которое заражено. Если свежую рыбу купили, её длительно надо промораживать в морозильнике, а потом уже заготавливать. Соль способствуют небыстрому бактериальному развитию, грубо говоря, чтобы не протухло быстро, но это только против бактерий. От паразитов соль не помогает».

Ранее диетолог предостерегла от употребления вяленой рыбы: много паразитов. Продукт может быть недостаточно термически обработан. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина подчеркнула, что предпочтение стоит отдавать варёному и тушёному варианту блюда.