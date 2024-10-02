Врачи спасли 700-граммового новорожденного с кистой легкого

Врачи детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали недоношенного младенца весом 700 г с кистой легкого. Об этом сообщает Telegram-канал медучреждения.

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Ребенок появился на свет на 26-й неделе в Видновском ПЦ. Медики заподозрили хирургическую патологию, малыша экстренно перевели в МОЦОМД. При обследовании у малыша обнаружили кисту легкого. Потребовалась срочная операция.

«Младенец находился на ИВЛ с жесткими параметрами, транспортировка даже в операционную была опасна для жизни ребенка. После проведения консилиума пациент был прооперирован в условиях отделения реанимации новорожденных заведующим отделением хирургии новорожденных Рехвиашвили Михаилом Георгиевичем, анестезиологическое пособие было проведено врачом анестезиологом-реаниматологом, врачом-неонатологом Булековой Анастасией Владимировной», – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы МОЦОМД Марии Поповой.

Малышу сейчас лучше, медики продолжают выхаживать его.